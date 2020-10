"Calhanoglu difficile, Rebic sicuramente no": Pioli fa il punto sugli infortunati verso la Roma

vedi letture

Mister Stefano Pioli, intervenuto alla vigilia del big match con la Roma, ha fatto anche il punto sugli infortunati dall'infermeria rossonera: "Siamo stati bravi a non far pesare le assenze importanti, per questo volevamo alzare il livello della squadra. Calhanoglu e Rebic stanno meglio, ma credo che sarà difficile averli domani. Rebic sicuramente non ce la farà", le sue parole in conferenza stampa.