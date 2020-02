vedi letture

Calhanoglu polemico: No comment sui social ricordando il mani di Alex Sandro

Ad Hakan Calhanoglu non è andato giù il rigore concesso da Valeri, che ha permesso alla Juventus di pareggiare a San Siro nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il turco ha pubblicato una Stories su Instagram, in cui ha paragonato il braccio largo di Alex Sandro, su suo cross, in Juventus-Milan dell'anno scorso (rigore non concesso ai rossoneri) all'intervento di Calabria sanzionato con la massima punizione. Calhanoglu ha scritto "No comment" in relazione ai due episodi.