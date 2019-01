Callejon e un super Milik, il Napoli riparte col sorriso: Lazio battuta 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una vittoria meritata ma non banale, il 15esimo successo in 20 gare di campionato per portarsi a sei punti dalla vetta in attesa di Juventus-Chievo. Il Napoli nel posticipo domenicale della 20esima giornata di Serie A ha battuto 2-1 la Lazio: le reti realizzate poco dopo la mezz'ora di gioco da Callejon e Milik quelle che hanno deciso il match, il gol realizzato al 65esimo da Immobile quello che ha riaperto i giochi e ha dato brio e interesse alla mezz'ora finale.

Al San Paolo s'è vista una bella gara, giocata su buoni ritmi e a viso aperto da entrambe le squadre. Il successo dei padroni di casa è a conti fatti meritato e porta principalmente tre firme. Quella di Callejon, che al 34esimo s'è finalmente sbloccato col suo primo gol in questo campionato contro la sua vittima preferita. Quella di Fabian Ruiz, che da regista al posto di Hamsik ha fatto la differenza. E soprattutto quella di Milik, il migliore in campo. Oltre al gol il centravanti polacco - già a quota 11 reti in questa Serie A - ha colpito due legni e più in generale ha messo in costante difficoltà la difesa biancoceleste.

Il Napoli oltre ai due gol ha colpito tre legni, ma al San Paolo la Lazio non ha fatto da comparsa. Nel primo tempo, col risultato ancora fermo sullo 0-0, Milinkovic-Savic con un colpo di testa è andato molto vicino allo 0-1. Un'occasione ghiotta, ma nulla rispetto a quanto fatto nella ripresa, quando con Correa l'attacco biancoceleste ha letteralmente cambiato volto: da una imbeccata dell'ex Siviglia è nato il gol del 2-1, dai piedi del 'Tucu' le azioni più pericolose di una squadra che non sembra poter fare a meno delle sue invenzioni.

La Lazio dopo il gol di Immobile è stata in partita fino alla fine, ma nei 20 minuti finali il 3-1 è stato sfiorato più volte rispetto al 2-2. Complice il doppio cartellino giallo rimediato da Acerbi, che ha fermato a 126 la striscia di gare consecutive in Serie A, il Napoli dal 70esimo in poi ha potuto godere della superiorità numerica e di ampi spazi in ripartenza. Non sono serviti per battere nuovamente Strakosha, ma la vittoria è arrivata comunque: Carlo Ancelotti ha iniziato il girone di ritorno nel migliore dei modi.