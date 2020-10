Cambierà il mercato Juventus? Agnelli: "Servirà creatività senza trascurare competitività"

vedi letture

Cambierà la strategia del mercato della Juventus nei prossimi anni vista la crisi? "Quello di cui ho parlato con Nedved, Paratici e Cherubini, sono gli obiettivi a lungo periodo -dice Andrea Agnelli-. Una ricalibrazione degli investimenti e delle retribuzioni ci deve essere. Abbiamo svolto una fase di investimenti fortemente espansiva, ma se vediamo quest'estate il Real Madrid non ha comprato un solo giocatore... In assenza di risorse, aumenta la creatività ovvero l'individuazione di talenti in fasi diverse della loro vita, per arrivare a un nuovo equilibrio economico-finanziario senza trascurare la competitività della Juventus che vuole vincere in Italia e rimanere competitiva ad alto livello in Europa".