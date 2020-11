Cambio di rotta per Thauvin: ci sono Milan e Siviglia ma ora l'OM tratta per blindarlo

Cambio direzione nel futuro di Florian Thauvin? Telefoot spiega che il Milan e il Siviglia sarebbero forti sul giocatore ma che adesso l'Olympique Marsiglia avrebbe deciso di invertire la rotta. Trattativa aperta per il rinnovo di contratto del trequartista con l'OM, per uno scenario che fino alle scorse settimane sembrava il meno probabile secondo radiomercato. Adesso no, il Marsiglia ci prova: trattativa in corsa per andare avanti con Thauvin.