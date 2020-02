© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivato in estate in una operazione che ha riguardato anche Danilo, Joao Cancelo è stato uno dei protagonisti della finestra estiva di calciomercato del Manchester City. Il laterale portoghese è sbarcato alla corte di Guardiola con grandi aspettative ma, fino a questo momento, non ha reso granché. Meno di 700 i minuti giocati in Premier League dal calciatore lusitano che in questa stagione è a tutti gli effetti una riserva.

Guardiola, scrive il tabloid The Sun, è pronto a sacrificarlo in estate e sulle sue tracce si sono già palesati due club: il Bayern Monaco e l'Inter, società in cui Cancelo ha già giocato due anni fa, prima del suo approdo all'Inter.

Sull'interesse del club nerazzurro vengono poi forniti ulteriori dettagli: Cancelo viene valutato circa 50 milioni di sterline e dato che l'Inter - si legge - non arriverà mai a questa cifra il City spera che si possa imbastire uno scambio comprendente anche Lautaro Martinez, giocatore che la prossima estate (non dovesse arrivare il rinnovo) avrà una clausola da 111 milioni di euro. Per Guardiola, la seconda punta dell'Inter è uno dei primi obiettivi per il post Aguero.