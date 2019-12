Cannavaro: "Lautaro lo prenderei subito al Guangzhou. CR7? Esempio"

Intervistato da Sky, Fabio Cannavaro ha parlato in toni entusiastici di Lautaro Martinez, obiettivo di mercato (più che altro fantamercato) del suo Guangzhou: "Sono rimasto sorpreso perché l'anno scorso ha avuto qualche problema con l'allenatore (Spalletti ndr). E' un giocatore straordinario, ha una voglia di fare gol incedibile; trasmette energia positiva, fa un lavoro importante di cui beneficia anche Lukaku. Lautaro. lo prenderei domani mattina, è uno di quei giocatori che va bene nel calcio cinese, nel senso che non tutti possono far bene in campionati dove magari c'è bisogno di quello spunto per risolvere le partite".

Su Cristiano Ronaldo: "Cristiano esempio per tutti i giocatori. È un atleta straordinario. Forse non dribbla più ma ha capito come giocare e riesce a fare quasi un gol a partita. Resta un esempio per tutti quanti. Non avendo il dribbling di Messi si è adeguato al calcio moderno e i risultati sono eccezionali".