Monza, Akpa Akpro: "Giochiamo in casa, dimostriamo che possiamo battere la Lazio"

Il centrocampista del Monza Jean-Daniel Akpa Akpro ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match contro la Lazio, in programma all’U-Power Stadium di Monza e valido per la 35^ giornata di Serie A.

Le sue dichiarazioni: “Sono molto concentrato, dobbiamo fare meglio di loro perché giochiamo in casa e dobbiamo dimostrare molte cose. E’ importante, per avere fiducia e per rifarsi dagli ultimi risultati negativi. Oggi dobbiamo dimostrare che possiamo vincere contro la Lazio”.