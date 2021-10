Capello: "Spero San Siro non fischi Donnarumma. Ma è stato irriconoscente verso il Milan"

"Donnarumma ha chiesto di non essere fischiato a San Siro? Spero che sia accontentato, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo". Così Fabio Capello, nell'intervista al Corriere dello Sport, parlando della semifinale di Nations League di questa sera a Milano tra Italia e Spagna: "Ma mi lasci dire una cosa: Donnarumma è stato irriconoscente verso il Milan, andando al PSG. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente". L'ex portiere del Milan due giorni fa aveva chiesto di non essere fischiato a San Siro , prima della contestazione della Curva rossonera con relativo striscione.