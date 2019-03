Fonte: Sampdoria.it

Palestra, piscina, bicicletta e presto anche corsa: da circa un mese e mezzo, Gianluca Caprari fa gli straordinari per sanare la frattura del perone della gamba destra e per tornare presto con i compagni: "Nella sfortuna, mi è andata bene – ricorda Caprari – visto che la rottura non ha interessato i legamenti della caviglia, ma la prima sensazione è stata di rabbia. Poi c’è stata la reazione, grazie alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sono stati vicino, così come tutto lo staff tecnico e sanitario della Sampdoria. Stare fuori non è facile, ma sto lavorando sodo per poter aiutare la squadra nel finale di stagione".