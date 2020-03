Caputo porta avanti i suoi allo scadere. Sassuolo-Brescia è 1-0 all'intervallo

vedi letture

Primo tempo intenso e combattuto, quello fra Sassuolo e Brescia. 1-0 il parziale dopo i primi 45 minuti, con gli ospiti che a livello di occasioni hanno creato qualcosa in più rispetto ai padroni di casa, bravi a sfruttare un’incertezza di Chancellor nel finale e a trovare il vantaggio.

Il primo spunto degno di nota è del Sassuolo, col tiro di Djuricic parato da Joronen. Stessa sorte, 60’’ dopo, per la conclusione di Bisoli bloccata da Consigli. Alla mezzora il Sassuolo perde il proprio capitano Berardi per un problema fisico, al suo posto dentro Defrel. Il Brescia intanto prende le misure e inizia a creare occasioni pericolose: prima con un doppio tentativo di Balotelli fermato dal portiere neroverde, quindi con un colpo di testa ravvicinato di Zmrhal.

Il Sassuolo non ci sta e negli ultimi secondi del primo tempo trova il vantaggio: tiro-cross di Rogerio, Chancellor sbaglia clamorosamente il rinvio favorendo l’inserimento di Defrel. L’ex Sampdoria serve il compagno Francesco Caputo all’altezza del dischetto del rigore col numero 9 che non sbaglia, portando il risultato sull’1-0 a fine primo tempo.