Caressa replica a Mihajlovic: "Nel 2020 è ancora disdicevole avere una compagna di successo?"

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si è lasciato andare in duro sfogo contro Sky e nel dettaglio il giornalista e conduttore Fabio Caressa. L'accusa, secondo Mihajloivic, era quella di non aver dato spazio al Bologna dopo la vittoria con l'Inter: "La trasmissione di quello lì piccolino, il marito di Benedetta Parodi, sembrava Inter Channel”. Oggi, nel corso di Deejay Football Club, Caressa è tornato sull’argomento, incalzato da Ivan Zazzaroni: “Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita e la gara si era giocata alle 17:15. All’una meno venti, con il casino sul rigore di Lautaro, che aveva scelto lui di tirare, l’argomento era quello. Ne abbiamo parlato a lungo, ma poi l’argomento della serata era quello del rigore. L’unica cosa fastidiosa, ma non per me che non me ne frega niente, è il concetto che avere accanto una compagna di successo sia disdicevole. È una cosa un po’ grave nel 2020, soprattutto per chi ha due figlie come me”.