Caressa: "Sarri ha inciso meno di quanto sperato e non sarà mai la sua Juventus"

Analisi della stagione della Juventus di Fabio Caressa, in studio a Sky Sport, prima della gara match-point contro l'Udinese. "Questa è la Juventus di Paratici e Nedved che hanno insistito per Sarri che però ha inciso meno di quanto sperato. L'uomo copertina della stagione è Paulo Dybala insieme a Bentancur, sono i due che hanno caratterizzato la stagione. Ronaldo? I numeri sono impressionanti, incredibili. Lui gioca per arrivare a 36, in queste ultime vuole anche i 37 per mettere un altro timbro sull'album dei record. Puoi pensare quel che vuoi di Ronaldo ma con lui entri in campo sull'1-0 o anche sul 2-0. Non potrà mai essere la Juventus di Sarri, sarà lui a doversi adattare e non il contrario".