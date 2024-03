Carnevali: "Chi mi voleva tra Juve, Milan o Inter? Potrebbe essere una di queste tre"

vedi letture

Lunga intervista ai microfoni di Radio Serie A per Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Il dirigente neroverde, tra i vari temi, anche sull'aspetto personale: "Se ho mai avuto offerte da altri club? Per me Sassuolo è un grande club, è chiaro che poi con il tempo potrà nascere qualcos'altro. È vero che ho avuto delle richieste, ma le ho ricevute nel momento in cui il Dottor e la Dottoressa Squinzi non stavano bene. Onestamente non mi sono sentito di prenderle in considerazione, per me non poteva essere accettabile, pensavo che sarebbe stata una pugnalata per loro".

"Chi mi voleva tra Juve, Milan o Inter? Potrebbe essere una di queste tre, per non dire una bugia non si dice nulla. Favola finita a Sassuolo? È impossibile che questa favola possa finire, Sassuolo è una società che in questi anni ha lavorato sempre guardando il risultato, ma anche facendo crescere una squadra di calcio: il progetto Sassuolo va avanti. La società ha uno stadio di proprietà, ha fatto un grande sforzo nell'acquistarlo e nell'abbellirlo, oltre che aver creato un centro sportivo dove si allena la prima squadra maschile, quella femminile e anche tutti i ragazzini. Sono state realizzate tante belle cose, parliamo di una società che oggi è gestita da persone che hanno tante competenze e una grande voglia di fare bene. Chiaro che il risultato sportivo conta, ma i momenti di difficoltà li hanno passati tutti. Non possiamo fermarci ma dobbiamo avere lo stesso pensiero che aveva il Dottor Squinzi: "Mai smettere di pedalare"".