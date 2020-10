Caso Diawara, Fonseca risponde all'intervista dell'agente a TMW: "Non mi impressiona"

Paulo Fonseca risponde per le rime alle dichiarazioni dell'agente di Amadou Diawara, Daniele Piraino, che quattro giorni fa espresso il proprio malcontento per la gestione del calciatore ai microfoni di TMW. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Roma: "Sono sorpreso, ha giocato molto, è un giocatore importante e non c'è nessun problema. Se l'agente pensa che questo sia il modo giusto e che mi possa impressionare ha sbagliato. Diawara è stato ed è molto importante per me e sta lavorando molto bene".