La notizia delle ultime ore è che Mauro Icardi non avrebbe intenzione di scendere nuovamente in campo con la maglia dell'Inter senza riavere la fascia di capitano al braccio, assegnata mercoledì a Samir Handanovic. Intanto La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione sull'attaccante argentino, facendo sapere che sono state fissate le visite mediche per la giornata di domani vista l'infiammazione al ginocchio destro accusata dal calciatore. In questo modo, il club nerazzurro accerterà la reale entità dell'infortunio accusato dall'ex Sampdoria che da quando è stato degradato è andato ad Appiano Gentile solo per svolgere sedute fisioterapiche.

Non vuol più giocare senza fascia? Domani visite mediche per #Icardi: così l’#Inter accerterà la reale entità dell’infortunio — Carlo Laudisa (@carlolaudisa) 19 febbraio 2019