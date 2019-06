Caso Icardi, per l'Inter i prossimi colloqui porteranno all'addio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In questo momento, la convinzione di Mauro Icardi è ancora quella di proseguire con l'esperienza all'Inter nonostante gran parte della piazza sia contrario alla sua permanenza e soprattutto che Antonio Conte non abbia intenzione di puntare su di lui in vista della sua prima stagione alla guida della squadra meneghina. Saranno decisivi i colloqui che in primis Wanda Nara terrà con Marotta nelle prossime settimane, ma anche quelli che lo stesso Maurito potrebbe avere con il nuovo tecnico a partire dal 7 luglio, ovvero dal primo giorno di raduno in vista del prossimo campionato. Sia il tecnico che l'amministratore delegato spiegheranno al numero 9 interista che è assolutamente impossibile andare avanti insieme. A riportarlo è Tuttosport.