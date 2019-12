Caso Nandez, Giulini: "Non siamo stati notificati dal Tribunale..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Giulini nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato del caso Nandez, calciatore che ha fissato un'udienza presso il Tribunale di Cagliari il prossimo 14 gennaio per un caso legato ai diritti d'immagine. Queste le parole del presidente del Cagliari nella conferenza stampa odierna: "Noi non siamo stati notificati, abbiamo appreso dalla stampa di questa data del 14 gennaio. Non abbiamo ricevuto alcuna notifica ufficiale dal Tribunale di Cagliari, quindi siamo tutti in attesa di capire di cosa si stia parlando. Ovviamente Nandez sarà di nuovo qui il 29 dicembre, a meno che i sudamericani non abbiamo a disposizione un giorno in più".

