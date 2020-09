Caso Suarez, avv. Capello: "Oggi la Juve non rischia niente perché nessun tesserato è indagato"

L'avvocato Pierfilippo Capello, dagli studi di SportItalia, ha parlato del caso Luis Suarez dopo l'esame sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia: "Era in corso da più di un anno un'inchiesta sull'Università per Stranieri di Perugia, tra gli indagati c'erano anche alcune persone che hanno avuto a che fare con l'esame di Suarez. Perché le intercettazioni sono uscite subito? Perché a quel punto è stato aperto un fascicolo su questa nuova questione. L'indagine della Procura FIGC? Non è garantito che la Procura di Perugia trasmetta immediatamente alla Procura FIGC le carte. La procura di Perugia non è tenuta a trasmetterle immediatamente, lo farà solo quando questa trasmissione non pregiudicherà quella o altre inchieste. Cosa rischia la Juventus? Difficile da dire adesso. Soprattutto è difficile dire se la Juventus rischia effettivamente qualcosa. Per usare termini pratici: la giustizia sportiva agisce solo verso chi fa parte del mondo dello sport. E fino ad ora nessuna delle persone coinvolte è tesserata. Finché non uscirà il nome di qualcuno del mondo dello sport coinvolto sarà difficile dire che c'è stato un illecito sportivo. Se e quando arriveremmo a dire che qualche tesserato è in qualche modo coinvolto, bisognerà capire per quale illecito".