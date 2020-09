Caso Suarez, il prof. Rocca: "Non è vero che parla male. Sa anche coniugare i verbi"

vedi letture

"Non è vero che parla male, sapeva anche coniugare i verbi". Così Lorenzo Rocca, tra i docenti dell'Università per stranieri di Perugia indagati per l'esame d'italiano di Luis Suarez, commenta la vicenda a la Repubblica: "Sono l'ultima ruota del carro, e le intercettazioni vanno contestualizzate. Suarez lo abbiamo sentito in due. Verbi all'infinito? Non è quello che abbiamo constatato".