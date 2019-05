"Caso Traore" tra Fiorentina e l'Empoli. Sul giocatore piomba la Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' un finale di stagione terribile quello della Fiorentina. E non solo per il rischio retrocessione che attanaglia la formazione di Vincenzo Montella. Sul fronte mercato, infatti, continua a rimanere in piedi la querelle legata ad Hamed Traoré, centrocampista dell'Empoli acquistato dalla Fiorentina a gennaio in vista della prossima stagione. Il club viola, però, non ha ancora depositato il contratto del giocatore a causa, secondo la società della famiglia Della Valle, di una parte di visite mediche ancora da effettuare. Una situazione che, dal fronte empolese, non risulta, tanto da mettere in dubbio il trasferimento. Sia la dirigenza azzurra che l'entourage del calciatore, stando a quanto riportato da FirenzeViola.it, risultano essere molto infastiditi da tale comportamento, tanto che Traoré potrebbe tornare sul mercato, con la Juventus molto attenta agli sviluppi.