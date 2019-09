Cassano: "Se la Juventus punta su Dybala rischia di non vincere niente"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Dybala continua ad essere un buon giocatore, ma sento delle cifre astronomiche per lui". Antonio Cassano, ospite di Tiki Taka in occasione del turno infrasettimanale di Serie A, ha parlato così dell'attaccante della Juventus: "Ho sentito dire 'fenomeno' oppure 'nuovo Messi', da due o tre anni. Per me, ripeto, resta un buon giocatore. Se la Juventus punta su Dybala rischia di non vincere niente".