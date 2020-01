© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno offensivo del Milan, Samu Castillejo, ha commentato così su Instagram la vittoria ottenuta ieri sera sul campo del Brescia (1-0): "Non abbiamo giocato bene ma quando ci metti il cuore in campo alla fine vieni ripagato con i 3 punti. Andiamo ragazzi, non si molla mai", il commento dello spagnolo.