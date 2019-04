Castro: "Simeone e Maran i mister più importanti per la mia carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Castro, centrocampista del Cagliari, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale del club sardo: "Simeone e Maran sono stati i due allenatori più importanti della mia carriera: Maran è quello che ho avuto per più tempo, mentre con Simeone ho lavorato soltanto un anno, ma l'esperienza con lui mi ha segnato tantissimo. È un tecnico unico, per quel che sa tirar fuori da ogni singolo calciatore, e conosciamo tutti la grande carriera che ha fatto. Come mi trovo a Cagliari? Chi non starebbe bene qui? Una città meravigliosa, su un mare splendido, piena di gente calorosissima. Sì, Cagliari mi ricorda un po' l'Argentina: qui le persone sono molto accoglienti. Tutti sappiamo che il Nord Italia è un po' più freddo, e qui ho trovato quel calore che mi mancava da un po'. La squadra dei miei sogni? Come mister metto Maran, modulo 4-3-1-2: in porta Buffon, terzini Roberto Carlos e Cafù, centrali Maldini e Walter Samuel. Redondo davanti alla difesa, Iniesta, Riquelme trequartista, Maradona e Messi davanti...mi manca una mezzala, vero? Mettiamo Castro".