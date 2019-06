Ceballos apre, Chiesa rimedia. Italia-Spagna U21 è 1-1 dopo i primi 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol ma tantissime emozioni e uno strano andamento di gara nel primo tempo di Italia-Spagna, gara inaugurale degli Azzurrini all'Europeo Under 21 casalingo: apre la sfida una prodezza di Ceballos, l'Italia soffre e rischia anche di prendere il secondo, ma si aggrappa ai propri talenti e uno di questi, Federico Chiesa, tira fuori dal cilindro la giocata che rimettere le cose a posto, con il decisivo aiuto dell'estremo difensore ospite Simone.

ZANIOLO FANTASISTA, CEBALLOS GOL - Gara che inizia su ottimi ritmi, con entrambe le squadre vogliose di fare la gara per passare avanti: nell'Italia da segnalare la posizione di Zaniolo, fantasista per limitare il raggio d'azione di Zubeldia e posizionato 10-15 metri più indietro rispetto a Kean-Chiesa. Ma se negli Azzurrini sono i tatticismi a far notizia, la Spagna si rivela decisamente più concreta: al primo tiro in porta, Dani Ceballos porta avanti le Furie Rosse con una conclusione meravigliosa su cui Meret appare incolpevole. Passano tre minuti e lo stesso fantasista del Real Madrid semina il panico in area di casa, non riuscendo però a servire il compagno Mayoral.

ATTESA INERME - Gözübüyük fischia molto e volano anche diversi cartellini gialli: Azzurrini confusi, il centrocampo fa poco filtro e non riesce ad accompagnare la manovra, con Chiesa completamente fuori dalla gara e Kean che deve destreggiarsi tra la granitica e affiatata coppia Meré-Vallejo. Di Biagio si guarda indietro e comincia a pensare a qualche cambio: Orsolini e Cutrone sono i primi a scaldarsi, evidente segnale di come sia la manovra offensiva al centro dei pensieri del ct.

IMPROVVISAMENTE CHIESA - E proprio il peggiore in campo, riporta l'Italia sull'1-1: dopo mezz'ora di nulla assoluto, il giovane talento della Fiorentina riceve da Barella, si accentra e supera il diretto avversario in velocità, poi fa uno strano tiro-cross al centro su cui Simon si fa trovare clamorosamente impreparato, dando per scontato che l'azzurrino sarebbe andato al cross. Invece la palla entra dolcemente in porta, e l'Italia torna improvvisamente in partita. Gara che deve proseguire però senza l'apporto di Zaniolo, colpito duro al volo e costretto a uscire in barella: al suo posto dentro Orsolini. E' l'ultima emozione di un primo tempo che termina in equilibrio.