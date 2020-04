Ceferin: "Champions? Dipende dalla pandemia, ma ad oggi si giocherà normalmente"

Intervistato dal quotidiano sloveno Ekipa, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin si è detto anche fiducioso sul proseguimento della Champions League 2019-2020: "Per quello che sappiamo oggi, la Champions si chiuderà nelle stesse modalità con cui si sarebbe dovuta giocare prima della sospensione. Non possiamo esserne sicuri, ancora non possiamo sapere se nella finale o in qualsiasi altro evento ci saranno o meno i tifosi, ma dobbiamo farci trovare preparati per ogni scenario. Dipende tutto dalla pandemia, ma al momento ripeto che contempliamo una normale chiusura della Champions".