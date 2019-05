© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sta facendo molto discutere il futuro della Champions League e gli interventi che l'UEFA potrebbe fare in futuro su pressione dei top club europei. Si parla sempre più insistentemente di Super Lega a invito, anche se tante società di tutta Europa hanno già iniziato a muoversi per battersi contro questa eventualità. In giornata, ai microfoni di Associated Press, si è espresso anche l'attuale presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin: "La Champions è già di gran lunga la miglior competizione al mondo e non sappiamo se in futuro apporteremo delle modifiche. Quelli che ci criticano giorno dopo giorno, dovrebbero pensare maggiormente al calcio nei rispettivi Paesi. Sono sicuro che in questo momento non ci sia niente di cui lamentarsi. Per quanto riguarda il futuro, abbiamo già deciso di lanciare un altro ciclo valido dal 2021 al 2024 dove non cambieremo niente. La UEFA però è un'organizzazione dinamica che deve sempre cercare di migliorarsi esplorando nuove strade. Essere il migliore non vuol dire non poter migliorarsi. Non abbiamo ancora proposto cambiamenti, ma da qualche settimana abbiamo iniziato a consultarci per condividere le rispettive idee".