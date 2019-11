Cellino: "Balotelli? Grosso non mi ha chiamato. Non è nulla di grave"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport sul caso Balotelli, dopo che l'attaccante ha lasciato il ritiro del Brescia nella giornata di ieri. "Non ero al campo, Grosso non mi ha chiamato, devo dedurre che non sia nulla di grave. In ogni caso dopo Verona Mario non ha più sorriso".