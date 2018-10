Centrocampo muscoli e qualità: Ola Aina e Meité certezze per Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo ottimi rapporti sulle loro qualità durante l'estate, ma anche rendimento immediato. Walter Mazzarri ha deciso di puntare su Ola Aina, centrocampista esterno nato in Inghilterra ma di origini nigeriane, e su Soualiho Meïté, centrocampista centrale franco-ivoriano proveniente dal Monaco. Classe '96 il primo, nato nel '94 il secondo. Un duo che sta offrendo prestazioni importanti fin dalle primissime apparizioni, dando ragione all'intuizione del ds Petrachi cosi come a quella del tecnico ex Napoli e Inter. Entrambi rappresentano ormai delle certezze per il mister granata, che sta iniziando già a raccogliere i frutti per il lavoro svolto sui due giovani. Aina è stato importante contro la Fiorentina per il gol del pareggio al 13', con l'ausilio della deviazione di schiena di Lafont, mentre Meïté ha già realizzato due marcature in Serie A. Importanti in mediana ma anche in zona gol, una manna dal cielo soprattutto perché Belotti fatica a essere decisivo come in passato, i due calciatori rappresentano già una certezza per il Toro che sogna l'Europa.