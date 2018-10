Le pagelle della Fiorentina - Benassi timbra il cartellino, attacco sprecone

Risultato finale: Torino-Fiorentina 1-1 (2' Benassi, 13' autogol Lafont)

© foto di Federico De Luca

Lafont 6,5 - Due uscite provvidenziali in avvio di gara, con annesso un colpo al volto subito da Belotti ('protagonista' in modo involontario). Poi la fortuna gli volta le spalle al 13' sulla conclusione di Aina, che sbatte sulla sua schiena per poi superare la linea di porta. Rischia sull'uscita a vuoto al 68', con Belotti che non riesce ad arrivare sul pallone, si riscatta poi con la parata su Falque al 70'.

Milenkovic 6 - Superato da Ola Aina in occasione del pari del Toro, poi riesce a prendere le misure al calciatore avversario col passare dei minuti.

Pezzella 7 - Mette il bavaglio a Belotti, riuscendo a fermare il Gallo e più in generale qualche azione offensiva interessante di marca granata.

Vitor Hugo 6 - Perde un paio di palloni che rischiano di mettere in difficoltà la sua retroguardia. Per sua fortuna i compagni di reparto riescono ad allontanare il pericolo.

Biraghi 6 - Prova a spingere sulla corsia, cercando il traversone vincente senza però trovare un compagno pronto in area. E' impegnato maggiormente in fase di copertura, dove fa piuttosto bene.

Benassi 6,5 - Si fa trovare pronto al 2' per realizzare il classico gol dell'ex, dopo quello realizzato un anno fa sempre alla decima giornata. La rete impreziosisce la sua buona prestazione. (Dall'84' Dabo sv - Pochi minuti in campo per risultare importante).

Veretout 6 - Cresce col passare dei minuti. E' bloccato nella prima frazione, nella ripresa ha maggiore libertà e anche la Viola gioca meglio.

Edimilson 5 - Fatica a imporsi nel centrocampo disegnato da mister Pioli, che lo lascia negli spogliatoi tra un tempo e l'altro. (Dal 46' Gerson 5,5 - Più propositivo del compagno che ha sostituito).

Eysseric 5 - Ha qualche spunto interessante, purtroppo per lui e per la Fiorentina non riesce a realizzare quanto vorrebbe. Pioli decide di rinunciare a lui durante l'intervallo per affidarsi al Cholito. (Dal 46' Simeone 5,5 - La prestazione sarebbe ampiamente sufficiente, se avesse però trovato il diagonale vincente e non la respinta di Sirigu sul lancio di Chiesa).

Mirallas 5,5 - Nel primo tempo prova a mettere in difficoltà la difesa avversaria, non riesce a colpire nell'arco dei 90' di gioco.

Chiesa 6,5 - Ha il merito di innescare il gol di Benassi, seppur con l'involontaria deviazione di De Silvestri che lancia a rete il centrocampista viola. E' il più propositivo dell'attacco dei toscani, come dimostra il filtrante per Simeone nel corso della ripresa.