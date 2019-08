Cercasi esperienza: Udinese e Parma, nel mirino c'è Molinaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Molinaro potrebbe giocare ancora in Serie A. Come riporta Il Corriere dello Sport, il 36enne terzino, svincolato dopo l'avventura a Frosinone, è nel mirino di due club del massimo campionato: Parma e Udinese stanno pensando di ingaggiare un elemento di esperienza per la fascia mancina e il profilo dell'ex Torino e Juventus sembra essere ideale. Su Molinaro ci sarebbe anche la Salernitana.