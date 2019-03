Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di MC Sport, è intervenuto nel corso del Live Show: "L'Italia deve partire con due vittorie anche se domani sarà difficile perché sarà la prima partita e contro l'avversario più ostico di queste due gare. Vediamo di partita in partita e speriamo che domani vinca contro la Finlandia a prescindere dalla formazione che andrà in campo".

Con Kean in attacco insieme a tanti giovani. Mancini sta rinnovando la squadra?

"Sì ma non bisogna neanche esagerare perché serve coerenza. Mi chiedo se gioca Kean perché è stato convocato Quagliarella che non ha certo bisogno di andare a fare il turista. Kean ha dimostrato di avere qualità ma non vorrei che si esagerasse con i giovani anche perché Quagliarella e Immobile danno le dovute garanzie. Kean nella Juventus è una riserva e farlo giocare titolare in Nazionale scavalcando Quagliarella e Immobile mi sembra un'esagerazione".

Icardi è tornato ma partirà alla pari con Lautaro Martinez?

"Credo che dietro questa operazione ci sia la mano di Marotta perché Icardi è rientrato quando tutti i titolari sono impegnati con le nazionali. Vedremo come si allenerà Icardi e poi le scelte le farà Spalletti che non ha mai puntato sulla coppia Lautaro-Icardi. E' importante che Icardi ci sia e che dimostri di essere un professionista. Non mi sorprenderei poi se a fine anno Icardi dovesse rimanere all'Inter. Oggi è difficilissimo immaginare questo scenario ma non è impossibile".

Allegri non dà indizi sul suo futuro. Cosa farà?

"Penso che Allegri voglia lasciare la Juventus per fare un'esperienza all'estero. Comunque finisca la stagione della Juventus penso che Allegri andrà via. Però non bisogna dare nulla per scontato. Successore? Non so se sia possibile arrivare a Pochettino o Guardiola ma chi prenderà il posto di Allegri non dovrà farlo rimpiangere perché è un allenatore che ha vinto tantissimo. I tifosi della Juventus dovrebbero essergli riconoscente".

Milan, Gattuso sarà confermato a prescindere?

"No perché se non dovesse centrare il quarto posto non rimarrebbe sulla panchina rossonera. Un Milan fuori dalla zona Champions League sarebbe una delusione enorme visto che in questa stagione è stato anche al terzo posto".

Roma, Ranieri ha lanciato un'allarme importante. Se non arrivasse la Champions quale gioiello sarebbe sacrificato sull'altare del bilancio?

"Spero non sacrifichi nessuno perché negli ultimi anni ne sono stati venduti tanti. Il gioiello è Zaniolo ma la Roma ha il dovere e il diritto di difenderlo".