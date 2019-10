Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, ha utilizzato il proprio account Twitter per dire la sua in merito al ritiro della cordata Calcioinvest, capitanata da Gianluca Vialli, per l'acquisto del club blucerchiato. Un sibillino "Chi troppo vuole...", quello di Mantovani, riferito alla richiesta di cento milioni di euro per la cessione del sodalizio ligure perpetrata dal presidente Massimo Ferrero negli ultimi mesi alla cordata.

Chi troppo vuole... — enrico mantovani (@EnricoMantovani) October 7, 2019