Cetin: "Nella Roma zero contagi. Sono orgoglioso delle iniziative del club"

Anche Mert Cetin racconta la sua quarantena e il momento che l'Italia sta vivendo. Lo fa ai media turchi descrivendo anche la sua giornata tipo: "Guardo molte serie TV, leggo libri e mi alleno. Il nostro staff ci ha dato un programma di lavoro, provo a seguirlo e mi tengo pronto". Il difensore sottolinea sopratutto la vicinanza del club ai calciatori: “Devo dire che la società ci sta dando molto sostegno, organizzando consegne in casa per tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ci hanno fatto arrivare il materiale sportivo utile all’allenamento, compresa una cyclette. Inoltre siamo costantemente in contatto con lo staff e i dirigenti con cui facciamo spesso videochiamate. Per quanto riguarda il test, no, non lo abbiamo fatto, anche perché in assenza di sintomi non c’è ragione di farlo”.

Zero, fin qui, i casi di Covid-19 nella Roma come certifica anche Cetin: “Come ti dicevo prima, nessun compagno né altre persone di mia conoscenza sono positive al Coronavirus”. Inevitabile un passaggio su quanto poi il club sta facendo per aiutare gli ospedali di tutta Italia: "Sono davvero orgoglioso di quanto sta facendo il club a sostegno delle strutture sanitarie in difficoltà. La società ha chiesto anche il nostro supporto per sostenere le iniziative della Fondazione del Club, che si chiama Roma Cares. Ovviamente tutti noi calciatori abbiamo aderito con entusiasmo. Ma quello che è più sorprendente non è solo la capacità di reperire fondi, quanto l’operatività al fianco di chi ha bisogno. Pensa che la Roma ha fatto arrivare a tutti i suoi abbonati over 75 un pacco con materiale sanitario e prodotti alimentari. L’ho trovata una cosa fantastica”.

Il tema sicurezza, poi, resta all'ordine del giorno: "Per noi e i tifosi deve essere messa al primo posto. Ci sono dirigenti che sono incaricati di prendere queste decisioni e se sono giunti a questa conclusione significa che bisognava agire in questo modo. La salute viene al primo posto, ma detto ciò mi auguro che usciamo presto da questa situazione e torniamo alla vita di tutti giorni”.

Infine una battuta su altri connazionali in Serie A come Çalhanoğlu e Demiral: "Siamo spesso in contatto ma onestamente non ho avuto modo di sentirli negli ultimi giorni”.