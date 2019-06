© foto di Imago/Image Sport

Trecentosessantasei gol in 125 partite. E' quanto accaduto nella Champions League 2018/19, a partire dalla fase a gironi in poi. Il Manchester City di Pep Guardiola la squadra che ha realizzato più reti, poi il Barcellona e il Liverpool. Nessuna italiana tra le prime sette in questa classifica, di seguito il dato.

Totale gol nella competizione: 366 reti in 125 partite

Manchester City 30 gol

Barcellona 26

Liverpool 24

Ajax 22

Tottenham 20

Paris Saint-Germain 20

Porto 20