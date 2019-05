© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A 2018/19 è andata agli archivi e dopo Juventus e Napoli anche Atalanta e Inter hanno centrato la qualificazione in Champions League. I nerazzurri milanesi saranno inseriti in terza fascia nel sorteggio di Montecarlo che si terrà a fine agosto, mentre i bergamaschi saranno in quarta. Questo il dettaglio di come saranno divise le nostre squadre, riportato da La Gazzetta dello Sport:

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Juventus, Paris Saint Germain, Zenit San Pietroburgo, Liverpool/Tottenham, Chelsea/Arsenal.

Seconda fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar, Liverpool/Tottenham.

Terza fascia: Benfica, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter.

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia, Atalanta, Lille.