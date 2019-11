Champions 2020/21 a oggi: dal Cagliari al Friburgo quante sorprese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come sarebbe, a oggi, la Champions League 2020-21? Non mancherebbero le sorprese e di conseguenza le grandi escluse. Il Cagliari non è un caso isolato del panorama europeo, anzi. A guardare lo scenario attuale del Vecchio Continente sembra l'anno delle outsiders: in Germania addirittura lo è la capolista, col Borussia Monchengladbach che non perde un colpo. Nonostante il blasone, l'ultimo campionato vinto risale al 1977 e l'ultimo trofeo in generale è una Coppa di Germania nel 1995. Al quarto posto sorprende il Friburgo: squadra che fa spesso da spola fra Bundesliga e Zweite, guadagnò l'Europa League nel 2017 e l'unica volta in cui ha navigato nelle prime posizioni era nel 1994-95In Inghilterra si riverde il Leicester: detto che il titolo questa volta difficilmente sfuggirà al Liverpool (e comunque sarebbe già un evento, condiderato che l'ultimo è datato 1990) le Foxes si trovano al secondo posto e soprattutto già a +9 sul quinto. In Spagna si è normalizzata la classifica, dopo gli exploit di Granada e Real Sociedad, ora scese sotto la quarta posizione. Il campionato francese è fin qui giocato solo dal Paris Saint-Germain, che si è potuto permettere di perdere anche tre partite, pur mantenendo un vantaggio già incolmabile. Il resto è bagarre e oltre al ritorno del Marsiglia, che oggi sarebbe alla fase a gironi, ecco la rivelazione Angers che allo stato attuale delle cose farebbe i preliminari. Altrove spicca il primo posto dell'Alanyaspor in Turchia, col Sivasspor secondo. In Russia si rivedrebbe il Rostov mentre in Ucraina la Dinamo Kiev sta cedendo il passo. Ecco nel dettaglio la proiezione del massimo torneo continentale a oggi:

Fase a gironi

BARCELLONA (Spagna)

REAL MADRID (Spagna)

ATLETICO MADRID (Spagna)

SIVIGLIA (Spagna)

LIVERPOOL (Inghilterra)

LEICESTER (Inghilterra)

CHELSEA (Inghilterra)

MANCHESTER CITY (Inghilterra)

JUVENTUS (Italia)

INTER (Italia)

LAZIO (Italia)

CAGLIARI (Italia)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (Germania)

LIPSIA (Germania)

BAYERN (Germania)

FRIBURGO (Germania)

PARIS SAINT-GERMAIN (Francia)

MARSIGLIA (Francia)

ZENIT (Russia)

LOKOMOTIV MOSCA (Russia)

BENFICA (Portogallo)

BRUGGE (Belgio)

SHAKHTAR DONETSK (Ucraina)

ALANYASPOR (Turchia)

Playoff

AJAX (Olanda)

SALISBURGO (Austria)

Terzo turno preliminare

SLAVIA PRAGA (Repubblica Ceca)

OLYMPIACOS (Grecia)

ANGERS (Francia)

ROSTOV (Russia)

PORTO (Portogallo)

GENT (Belgio)

ZORYA (Ucraina)

Secondo turno preliminare

DINAMO ZAGABRIA (Croazia)

MIDTJYLLAND (Danimarca)

YOUNG BOYS (Svizzera)

SIVASSPOR (Turchia)

AZ ALKMAAR (Olanda)

LASK (Austria)

VIKTORIA PLZEN (Repubblica Ceca)

PAOK (Grecia)

HAJDUK SPALATO (Croazia)

Primo turno preliminare

ANORTHOSIS (Cipro)

STELLA ROSSA (Serbia)

CELTIC (Scozia)

DYNAMO BREST (Bielorussia)

DJURGARDENS (Svezia)

MOLDE (Norvegia)

ASTANA (Kazakistan)

LEGIA VARSAVIA (Polonia)

QARABAG (Azerbaigian)

MACCABI TEL AVIV (Israele)

LUDOGORETS (Bulgaria)

CLUJ (Romania)

SLOVAN BRATISLAVA (Slovacchia)

OLIMPIJA (Slovenia)

FEHERVAR (Ungheria)

VARDAR (Macedonia del Nord)

SHERIFF (Moldavia)

PARTIZANI (Albania)

DUNDALK (Irlanda)

KUPS (Finlandia)

KR (Islanda)

ZELJEZNICAR (Bosnia Erzegovina)

SUDUVA (Lituania)

RIGA (Lettonia)

UT PETANGE (Lussemburgo)

ARARAT-ARMENIA (Armenia)

FLORIANA (Malta)

FLORA (Estonia)

DINAMO TBILISI (Georgia)

CONNAH'S QUAY NOMADS (Galles)

SUTJESKA (Montenegro)

KI KLAKSVIK (Far Oer)

LINCOLN RED IMPS (Gibilterra)

Turno preliminare

COLERAINE (Irlanda del Nord)

GJILANI (Kosovo)

INTER CLUB D'ESCALDES (Andorra)

TRE PENNE (San Marino)