Champions, gruppo C: City qualificato fino al 98'. Atalanta ancora in corsa

Un gran secondo tempo regala all'Atalanta il primo punto in Champions League, ma gli orobici restano all'ultimo posto nel girone C della massima competizione europea. Primo ovviamente il Manchester City di Guardiola, che fino al 98' di Dinamo-Shakhtar sarebbe stato qualificato agli ottavi: il pareggio degli ucraini rimanda infatti qualsiasi verdetto alla prossima giornata. Anche le (minime) speranze della squadra di Gasperini, almeno aritmeticamente ancora in corsa.

Atalanta-Manchester City 1-1 - (49' Pasalic; 7' Sterling)

Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk 3-3 -(25' Petkovic, 83' Ivanusec, 89' Ademi; 13' Alan Patrick, 90'+3 Moraes, 90'+8 Tete)

La classifica

Manchester City 10 punti

Shakhtar Donetsk 5

Dinamo Zagabria 5

Atalanta 1