Champions, Gruppo D: filosofie a confronto, il nuovo Ajax banco di prova per l'Atalanta

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si presentava al girone Champions partendo dalla terza fascia, il rischio di un girone di ferro era dietro l'angolo. Invece, la Dea può sorridere e giocarsi in pieno le proprie chance di passaggio del turno. Oltre al Liverpool, club campione d'Inghilterra e ovviamente superiore per qualità ai bergamaschi, l'urna di Ginevra ha inserito nel girone D anche Ajax e Midtjylland. Quella con gli olandesi sarà sfida affascinante, certamente difficile anche se quello attuale non è l'Ajax di 2-3 anni fa. I danesi, invece, sembrano la squadra con meno qualità del giorne.

La stella - Dusan Tadic

In mezzo alle partenze multimilionarie di quest'anno e della scorsa estate, il serbo resta una delle poche certezze della rosa a disposizione di mister Ten Hag. Con l'arrivo di Labyad si è spostato più a sinistra lasciando la casella di falso nove, ma la sua pericolosità è rimasta intatta. Sia per quanto riguarda i gol sia per gli assist, oltre che per la personalità con cui riesce a guidare i compagni.

La possibile sorpresa - Peer Schuurs

Arrivato dopo l'ottimo processo di crescita al Fortuna Sittard, il difensore centrale classe '99 è il giocatore designato per raccogliere l'eredità di Matthijs De Ligt. Difensore centrale di piede destro ben strutturato fisicamente, oltre che guidare la difesa dei Lancieri è considerato un pericolo offensivo con le sue scorribande sui calci piazzati.

L'undici tipo - (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Kudus, Antony; Labyad, Tadic, Promes