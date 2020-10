Champions, Gruppo D: il Midtjylland sfida la Dea col rientro di Sisto e la classe di Evander

vedi letture

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si presentava al girone Champions partendo dalla terza fascia, il rischio di un girone di ferro era dietro l'angolo. Invece, la Dea può sorridere e giocarsi in pieno le proprie chance di passaggio del turno. Oltre al Liverpool, club campione d'Inghilterra e ovviamente superiore per qualità ai bergamaschi, l'urna di Ginevra ha inserito nel girone D anche Ajax e Midtjylland. Quella con gli olandesi sarà sfida affascinante, certamente difficile anche se quello attuale non è l'Ajax di 2-3 anni fa. I danesi, invece, sembrano la squadra con meno qualità del giorne.

La stella - Pione Sisto

E' tornato in Danimarca quest'anno, l'attaccante classe '95 reduce dall'esperienza al Celta Vigo. Nei mesi scorsi ha fatto parlare di sé per aver violato la quarantena e per aver preferito la meditazione agli allenamenti durante il lockdown. Al Midtjylland è diventato subito un titolarissimo e soprattutto nei preliminari di Champions ha dato il proprio contributo nel battere il più quotato Slavia Praga. Certamente l'uomo a cui l'Atalanta dovrà prestare maggiore attenzione.

La possibile sorpresa - Evander

Brasiliano classe '98 prelevato dal vasco da Gama, è un interprete offensivo che può giocare da 8 ma pure da 10, ruolo che esalta la sue qualità di assist man. Lo scorso anno si è reso protagonista di un'ottima stagione in cui ha sfiorato la "doppia doppia", segnando 9 gol e fornendo 11 assist.

L'undici tipo - (4-3-3): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Cajuste, Onyeka, Evander; Mabil, Kaba, Sisto