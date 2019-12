Due verdetti già emessi nel Gruppo F di Champions League: il Barcellona ha vinto il girone, lo Slavia Praga è fuori da tutto. Inter e Borussia Dortmund si contendono l'ultimo posto ai sedicesimi con il paracadute Europa League nel peggiore dei casi.

Vincendo contro il Barcellona non ci sarebbero calcoli di sorta da fare: l'Inter andrebbe agli ottavi di finale di Champions League, traguardo che manca dall'edizione 2011-12. In caso di mancata vittoria contro i blaugrana o, peggio ancora, di sconfitta, sarà fondamentale l'esito di Borussia Dortmund-Slavia Praga. Molto semplicemente, i tedeschi non devono fare un risultato migliore dei nerazzurri. Questo perché, a parità di punti, l'Inter è in vantaggio in virtù degli scontri diretti a favore (Inter-Borussia Dortmund 2-0; Borussia Dortmund-Inter 3-2).

Programma

DORTMUND-LIPSIA ore 21

INTER-BARCELLONA ore 21

Classifica

BARCELLONA 11

INTER 7

DORTMUND 7

SLAVIA PRAGA 2