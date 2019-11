© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla sua seconda partecipazione in Champions League, il Lipsia trova la prima storica qualificazione agli ottavi di finale. E lo fa in modo rocambolesco: fino al 90' i tedeschi avevano tenuto in corsa il Benfica, poi Forsberg segna due reti. Portoghesi eliminati dalla Champions, perché semmai dovessero vincere contro lo Zenit nell'ultimo turno e il Lione dovesse perdere contro il Lipsia, la classifica avulsa premierebbe i russi. Questi ultimi vincendo contro il Lione si mettono in una posizione di vantaggio nei confronti della squadra di Rudi Garcia in caso di arrivo a pari punti.

LIPSIA-BENFICA 2-2 - 20' Pizzi (B), 59' Carlos Vinicius (B), 90' rig. e 90'+6 Forsberg (L)

ZENIT-LIONE 2-0 - 42' Dzyuba, 84' Ozdoev

Classifica:

LIPSIA 10

ZENIT 7

LIONE 7

BENFICA 4