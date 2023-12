ufficiale Forsberg lascia la Germania ma non Red Bull. Lo svedese dal Lipsia a New York

Emil Forsberg lascia la Germania, ma non la famiglia Red Bull. L'esterno svedese ufficialmente un nuovo giocatore dei New York Red Bull, che lo hanno acquistato negli scorsi minuti dal Lipsia, con cui Forsberg è sceso in campo in serata, segnando il gol di addio contro l'Hoffenheim. Per Forsberg pronto un contratto fino al 2027, e da gennaio si trasferirà in MLS dopo oltre 300 partite con il Lipsia.