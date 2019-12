Di seguito i risultati parziali delle partite delle 21 di Champions League, le ultime della fase a gironi del torneo. Rimane in sospeso un solo verdetto riguardante le qualificate ai sedicesimi e al momento sarebbe l'Atlético Madrid a staccare il biglietto. Bayer Leverkusen, Brugge e Stella Rossa in questo momento andrebbero in Europa League:

PSG-GALATASARAY 2-0 - 32' Icardi, 35' Sarabia

BRUGGE-REAL MADRID 0-0

BAYERN MONACO-TOTTENHAM 2-1 - 14' Coman, 20' Sessegnon, 45' Muller

OLYMPIACOS-STELLA ROSSA 0-0

ATLETICO MADRID-LOKOMOTIV MOSCA 1-0 - 17' Joao Felic rig.

BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS 0-0