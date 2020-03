Champions League, 2 turni ad Emre Can. Napoli multato per calcio d'inizio ritardato

La Commissione disciplinare della UEFA ha squalificato per due turni l'ex juventino Emre Can, espulso nei minuti finali della sfida tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund giocata lo scorso 11 marzo. Inoltre, sono stati multati Bayern Monaco (40.000 euro per il comportamento dei tifosi nel match di Londra contro il Chelsea), Napoli e Barcellona (rispettivamente 27.000 e 15.000 euro) per aver ritardato il calcio d'inizio della partita disputata al San Paolo il 25 febbraio.