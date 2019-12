Champions League, Gruppo C: il City non fa sconti. Poi favola Dea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pep Guardiola non tradisce le attese. Dopo il sorteggio estivo, c’erano pochi dubbi sulla squadra che avrebbe vinto il Gruppo C della Champions League. Il Manchester City ha chiuso a 14 punti, senza sconfitte, dominando uno dei gironi più squilibrati dell’intera competizione per quanto riguarda il primo posto. De Bruyne & Co vantano il terzo miglior attacco della competizione (16 gol fatti, meglio solo Bayern e PSG) e la seconda miglior difesa (4 reti subite, come la Juventus, meglio solo il solito PSG). La pratica, per i Citizens, è stata di fatto chiusa dopo tre giornate: tre vittorie con 10 gol realizzati. L’aritmetica è arrivata un po’ dopo, ma senza storia. Anche perché le altre tre si sono date battaglia fino all’ultimo.

Favola Atalanta. Dalle stalle alle stelle. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini è la più grande sorpresa della Champions League. È partita malissima, perdendo le prime tre partite, ha chiuso a sette punti: quanto basta per accedere agli ottavi di finale, un risultato che definire storico è riduttivo. Impensabile. A posteriori, certo, si può dire che tutto sommato l’urna era stata benevola con la Dea: al netto del City, formazione che aveva già prenotato il primo posto, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria erano squadre alla portata, semplicemente con maggior esperienza europea. Che però Gomez e compagni hanno costruito lungo il percorso. Aiutati dalla circostanza che ucraini e croati si siano fatti male da soli: due pareggi e solo due punti a testa, di fatto si sono annullati negli scontri diretti mentre i bergamaschi hanno sì perso, ma anche vinto due partite e questo nell’era dei tre punti fa la differenza. Esperienza, un pizzico di fortuna, classe e tanto lavoro: gli ingredienti di un’impresa.

La classifica finale

Manchester City 14 punti

Atalanta 7

Shakhtar Donetsk 6

Dinamo Zagabria