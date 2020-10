Champions League, gruppo G: risultati e classifica. Juventus ko, 2-2 in Ungheria

Si sono concluse le gare del gruppo G valide per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020/21. La Juventus di Andrea Pirlo è stata sconfitta a Torino dal Barcellona: un gol per tempo per la squadra di Koeman, che ha avuto la meglio grazie a Dembele e al rigore realizzato da Messi a tempo scaduto.

A Budapest, pareggio in rimonta dal Ferencvaros: sotto di due gol, la squadra ungherese ha rimontato nella ripresa contro la Dinamo Kiev. Di seguito i risultati e la classifica

Juventus-Barcellona 0-2

(14' Dembele, 91' Messi)

Ferencvaros-Dinamo Kiev 2-2

(28' Tsygankov, 41' De Pena, 59' Nguen, 90' Boli)

La classifica

Barcellona 6

Juventus 3

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1