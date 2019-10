Champions League, i risultati al 45'. Inter e Barça avanti

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Questi i risultati al termine dei primi 45' di gioco per quanto riguarda i match di Champions League in corso di svolgimento per la terza giornata della fase a gironi:

Benfica-Lione 1-0 (4' Silva)

Genk-Liverpool 0-1 (2' Oxlade-Chamberlain)

Inter-Borussia Dortmund 1-0 (22' Martinez)

Lille-Valencia 0-0

Salisburgo-Napoli 1-1 (17' Mertens, 40' Haland)

Slavia Praga-Barcellona 0-1 (3' Messi)