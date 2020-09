Champions League, l'Ajax sale in seconda fascia e ora può sfidare anche Inter, Atalanta o Lazio

vedi letture

L'eliminazione del Benfica per mano del PAOK cambia lo scenario per quel che riguarda le fasce per il sorteggio, in programma il 1° ottobre a Nyon. I portoghesi, 20esimi nel ranking, sarebbero stati inseriti in seconda fascia. Al loro posto sale l'Ajax, che a questo punto diventa potenziale avversario anche di Atalanta, Inter e Lazio, oltre che della Juventus. Questa a oggi la proiezione (in asterisco le potenziali qualificate col coefficente più alto):

PRIMA FASCIA

Bayern (Germania)

Real Madrid (Spagna)

Juventus (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Liverpool (Inghilterra)

Porto (Portogallo)

Zenit (Russia)

Siviglia (Spagna)

SECONDA FASCIA

Barcellona (Spagna)

Atlético (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar (Ucraina)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

TERZA FASCIA

Dinamo Kiev* (Ucraina)

Salisburgo* (Austria)

Lipsia (Germania)

Inter (Inter)

Olympiacos* (Grecia)

Lazio (Italia)

Krasnodar* (Russia)

Atalanta (Italia)

QUARTA FASCIA

Dinamo Zagabria* (Croazia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Marsiglia (Francia)

Brugge (Belgio)

Slavia Praga* (Repubblica Ceca)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Basaksehir (Turchia)

Rennes (Francia)