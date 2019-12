Champions League, oggi il sorteggio a Nyon: alle 12 il via. Come funziona

Si parte alle 12. Nella sede dell'UEFA a Nyon, come di consueto, saranno infatti sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League, dopo la fase a gironi. Nessun limite territoriale questa volta, anche perché sono rimaste in gara soltanto squadre dei primi cinque campionati europei. I 16 club che aspirano alla finale di Istanbul saranno sorteggiati come al solito partendo da due gruppi: teste di serie (vincitrici del girone) e non teste di serie. Nessuna squadra può affrontare una già incontrata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione: niente derby, almeno per ora. Le teste di serie, infine, giocheranno la gara di ritorno in casa.

Teste di serie

Barcelona (ESP: Gruppo F)

Bayern (GER: Gruppo B)

Juventus (ITA: Gruppo D)

Lipsia (GER: Gruppo G)

Liverpool (ENG, detentori: Gruppo E)

Manchester City (ENG: Gruppo C)

Paris (FRA: Gruppo A)

Valencia (ESP: Gruppo H)

Non teste di serie

Atalanta (ITA: Gruppo C)

Atlético (ESP: Gruppo D)

Chelsea (ENG: Gruppo H)

Dortmund (GER: Gruppo F)

Lyon (FRA: Gruppo G)

Napoli (ITA: Gruppo E)

Real Madrid (ESP: Gruppo A)

Tottenham Hotspur (ENG: Gruppo B)

Date delle partite

18/19/25/26 febbraio: andata

10/11/17/18 marzo: ritorno